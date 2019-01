Die Tourismusströme am Wochenende werden zur Herausforderung: Die Salzburger Land Tourismus rechnet mit zirka 200.000 Gästebewegungen. Schnee- und Regenfälle könnten den Urlauberschichtwechsel aber beeinträchtigen.

Etwa in Obertauern werden 4000 Urlauber jeweils an- und abreisen, in Großarl sind es 3000. In Gastein sind derzeit zirka 10.000 Betten in Hotels und Pensionen belegt. Saalbach-Hinterglemm ist momentan zu 70 Prozent ausgebucht, der Tourismusverband rechnet hier am Wochenende mit 13.000 Gästen, die abreisen und ebenso vielen, die ankommen.

Im Lammertal sollen 2.500 Personen auf Urlaub kommen und ebenso viele wieder nach Hause fahren. Gerhard Ottino, Tourismuschef von Dienten: "Bei uns ist alles in Ordnung, wir sind derzeit gut erreichbar, auf den Pisten geht es super zum Skifahren. Derzeit kann man bei uns anreisen und auch für alle anderen Orte in Salzburg gilt, dass die Tourismusverbände und die Beherbergungsbetriebe gerne Auskunft geben, ob und wie die Gäste zu uns kommen können. Es ist ja nicht in jedem Ort gleich dramatisch."

B99 von Untertauern nach Obertauern wieder freigegeben

Die rund 6000 Personen, die sich am Donnerstag in Obertauern aufhielten und den Skiort wegen Lawinengefahr mit dem Auto nicht verlassen durften, konnten am Freitag aufatmen. Die B99 von Untertauern nach Obertauern wurde am Freitag tagsüber für den Verkehr freigegeben, sagte ein Sprecher des Landes Salzburg. Die Straße wird in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen allerdings wieder gesperrt. Von 7 bis 18 Uhr ist die Straße aber wieder offen. Auch die Südrampe der B99 (Tweng bis Obertauern) wird am Samstag in dieser Zeit geöffnet.



Einen Überblick über die Verkehrssituation finden Sie hier.

Wieder Neuschnee und Wind am Wochenende

Die Schneewarnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleiben aufrecht. Von Freitag auf Samstag zieht eine schwache Schneefront durch und bringt an der Nordseite der Alpen zwischen 10 und 20 Zentimeter Neuschnee. Am Samstag lassen die Niederschläge tagsüber nach, sollten aber ab den Abendstunden wieder einsetzen.

Ab Sonntag kann es dann wieder stärker schneien und regnen. Von Sonntagnachmittag bis Dienstagvormittag sind an der Nordseite der Alpen zwischen 20 und 60 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, auf den Bergen um die 100 Zentimeter. Durch den kräftigen Wind wird der Neuschnee stark verweht, besonders im Gebirge. Die Lawinengefahr kann sich dadurch nochmals verschärfen.

In tiefen Lagen wird der Schneefall zeitweise in Regen übergehen. Am Dienstag klingen Schneefall und Regen allmählich ab und für Mittwoch und Donnerstag zeichnen sich derzeit längere Niederschlagspausen ab.



Zugstrecke bleibt länger gesperrt

"Lawinen können ganz leicht ausgelöst werden", warnte Michael Butschek vom Lawinenwarndienst Salzburg. Die Bahnstrecke zwischen Golling-Abtenau und Werfen bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Am Donnerstag war eine Staublawine neben der Bahntrasse im Bereich des Ofenauer Tunnels abgegangen. "Wir konnten heute einen Hubschrauberflug durchführen und die Lage bewerten. Die Lawinengefahr ist nach wie vor da", erklärte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair am Freitag. Die Strecke bleibe bis mindestens Samstagnachmittag gesperrt, möglicherweise aber noch länger. Die Lage werde jeden Tag neu beurteilt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Aufgrund der angespannten Verkehrslage und der Fahrbahnverhältnisse ist mit erheblichen Reisezeitverlängerungen zu rechnen. Die ÖBB empfehlen, nicht unbedingt notwendige Reisen in den betroffenen Gebieten nach Möglichkeit zu verschieben.

Auch zwischen Saalfelden und Hochfilzen dürfte es noch länger dauern, bis wieder Züge fahren können. Auch die Ennstal-Bahnstrecke zwischen Bischofshofen und Stainach-Irdning ist gesperrt. Aktuelle Informationen zum Fahrplan finden Sie hier.

Freitagmittag ging eine Staublawine im Bereich des Ofenauertunnels ab. Die Autobahnmeisterei reagierte sofort und sperrte die A10 für den gesamten Verkehr. Die Fahrbahnen der Tauernautobahn wurden am Nachmittag wieder freigegeben. Zusätzlich sind Beobachtungsposten eingerichtet worden, hieß es aus dem Einsatzstab des Landes Salzburg. Sollte sich die Situation ändern, müsse mit weiteren Sperren gerechnet werden.

Die Atempause aufgrund der Wetterbesserung wurde von den Einsatzkräften am Freitag genutzt, um Eingeschneite zu befreien, Lawinen zu sprengen, Straßen freizumachen, die Stromversorgung wieder herzustellen sowie Dächer und Bäume von der Schneelast zu räumen. Doch bereits für das Wochenende werden die nächsten ergiebigen Schneefälle vorausgesagt.

"Die vergangenen Tage waren extrem herausfordernd. Wir stehen bei 700 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren", sagte Salzburgs Landesfeuerwehrkommandant Leo Winter. Auch am Freitag standen 500 Kollegen im Einsatz. Die große Frage sei, was am Sonntag und Montag noch auf die Einsatzkräfte zukomme: Die Lawinengefahr bleibe hoch. Auch soll es unter 600 Höhenmetern regnen, was ebenfalls zu Problemen führen kann. "Viele Abflüsse sind vereist. Eventuell muss man also auch mit Hochwasserereignissen rechnen. Wir sind darauf vorbereitet." Am Samstag sind im Tennengau Katastrophenhilfszüge aus der Stadt Salzburg und dem Lungau im Einsatz, um die Kollegen vor Ort zu unterstützen. "Wir werden sehen, was die kommenden Stunden und Tage bringen", sagt Winter.

Stadtwälder, Parks und Friedhöfe in der Stadt Salzburg gesperrt

Wegen der Schneemengen wurden alle städtischen Wälder, die Stadtberge, die Hellbrunner Allee, alle Spielplätze und städtischen Friedhöfe aus Sicherheitsgründen bis auf Widerruf vom Bezirkseinsatzstab der Landeshauptstadt Salzburg gesperrt.

Es besteht die Gefahr von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Auf einigen Friedhöfen haben bereits Äste dem Druck nachgegeben und sind herabgefallen. Im Kurgarten ist eine Linde umgestürzt.



Firmendach stürzte in Thalgau unter der Schneelast ein





An der Plainfeldstraße in Thalgau stürzte Freitagmittag das Blechdach einer Lagerhalle unter der enormen Schneelast ein. Feuerwehrmänner drangen mit Gewalt in die Halle ein und begannen sofort nach eventuell verschütteten Personen zu graben. In der Zwischenzeit waren auch das rote Kreuz sowie der Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" eingetroffen. Wenig später konnten die Helfer Entwarnung geben: Es wurden keine Personen verschüttet, niemand wurde verletzt.

Auch auf den Dächern der Salzburger Hausbesitzer liegt zum Teil tonnenschwerer Schnee. Markus Kurcz, Einsatzleiter des Landesstabes, rät: "Jetzt in der niederschlagsarmen Phase sollte die Zeit unbedingt weiter genützt werden, die Dächer von der Schneelast zu befreien." Dabei dürfe aber die Unfallgefahr nicht unterschätzt werden. "In erster Linie sollte man Experten dazu heranziehen und sich an örtliche Betriebe wie Zimmerer, Spengler oder Dachdecker wenden. Die Feuerwehr ist nicht dazu da." Mehr zum Thema finden Sie hier.



Lawinenabgänge am Zinkenkogel

Verschärft hatte sich am Freitag auch die Situation im Bezirk Hallein: Die Skitourenroute wurde nach Lawinenabgängen und Baumstürzen am Zinkenkogel gesperrt. Der Doppelsessellift und auch der obere Zinkenlift "Kogelblitz" sind außer Betrieb. Zwei Lawinen sind abgegangen. Eine dritte Lawine droht nach einem zwei Meter tiefen Riss in der Schneedecke abzugehen.

Darüber hinaus sind zahlreiche Bäume umgestürzt, die Sicherheit für Skitourengeher ist nicht mehr gegeben. Bürgermeister Maximilian Klappacher appellierte an die Vernunft der Wintersportler, aus Sicherheitsgründen das Verbot zu beachten.

SN/stadt hallein Lawinenabgang am Zinkenkogel

Berghotel wurde evakuiert

Freitagmittag waren ca. 900 Personen in Salzburg nicht durchgängig mit Fahrzeugen erreichbar. Betroffen sind unter anderem Bad Vigaun (Rengerberg), St. Koloman, Adnet, Abtenau und St. Martin am Tennengebirge. In Weißbach sind 450 Personen nicht erreichbar, die B311 zwischen Saalfelden und Lofer war am Freitag noch gesperrt.

Die Rudolfshütte in Uttendorf musste wegen der Schneemassen vorübergehend schließen. Die verbliebenen rund 300 Urlauber wurden Freitagnachmittag sicher ins Tal gebracht. "Wir haben oben am Berg mehr als dreieinhalb Meter Neuschnee bekommen und unser wichtigster Zubringer, die L 264 Stubachtal Landesstraße, ist seit Anfang der Woche wegen Lawinengefahr gesperrt, sodass ein reibungsloser An- und Abreiseverkehr unserer Gäste derzeit nicht gewährleistet ist", erklärt Wilfried Holleis. Auf der Rudolfshütte hält nun nur mehr ein Hausmeister-Team die Stellung.

Ein Dutzend Hubschrauber im Einsatz

Alle in Salzburg verfügbaren Hubschrauber hoben am Freitag zur Schneeräumung ab. Bis zu zwölf Hubschrauber waren gleichzeitig in der Luft, um das lang ersehnte Wetterfenster optimal zu nützen. Die Mission der Piloten und Experten an Bord: Erkundungsflüge, Downwash-Einsätze und, wo es möglich ist, Lawinen absprengen. Mehr zum Thema finden Sie hier.

SN/bundesheer/gorup Downwash – ein Blackhawk-Helikopter des Bundesheeres im Schneeräumeinsatz.

Schulen bleiben geschlossen

Aufgrund der Schneesituation mussten weitere Schulen vorübergehend geschlossen werden. Wie die Bildungsdirektion vermeldete, blieben am Freitag 33 Schulen im Bundesland zu. Betroffen waren vorwiegend Volks- und Neue Mittelschulen. Geschlossen wurden auch einige wenige Höhere Schulen, etwa das Werkschulheim Felbertal oder die HTL und HBWL in Saalfelden. In insgesamt 13 Schulen entfällt der Unterricht sogar bis inklusive kommenden Dienstag.

Die Liste der geschlossenen Schulen im Land Salzburg finden Sie hier.

Liveblog zum Schneechaos:

Quelle: SN