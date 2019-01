Die Lawinensituation im Bundesland Salzburg hat sich am Samstag durch die Wetterbesserung zwischenzeitlich entspannt. Es herrschte verbreitet Warnstufe drei der fünfstufigen Skala, meldete der Lawinenwarndienst Salzburg. Am Wochenende wird der Urlauberschichtwechsel zur Herausforderung. Die Salzburger Land Tourismus rechnet mit rund 200.000 Gästebewegungen.

"Es gibt viele Anfragen aufgrund der weltweiten Berichterstattung. Jetzt ist es wichtig, die Gäste optimal zu informieren, wie sie an ihren Ferienort gelangen", betonte Leo Bauernberer, Geschäftsführer der Salzburg Land Tourismusgesellschaft. Mit bis zu 70 Prozent Auslastung sind die Tourismusbetriebe momentan gut gebucht. In Obertauern werden bis Sonntagabend 4.000 Urlauber an- und abreisen, in Großarl 3.000. Im Gasteiner Tal sind derzeit 10.000 Betten belegt, Saalbach-Hinterglemm rechnet mit 13.000 Gästen.

Viele Hauptverkehrsverbindungen konnten am Freitag wieder geöffnet werden. Der Wintersportort Obertauern im Pongau wird auch am Samstag voraussichtlich von 7 bis 18 Uhr sowohl aus Tweng als auch aus Untertauern erreichbar sein. Am Samstag waren nur noch 250 Menschen in Salzburg von der Außenwelt abgeschnitten, unter anderem am Birgkarhaus bei Dienten, einem Ortsteil von Adnet oder im Bereich Unterberg in Abtenau. Weißbach im Pinzgau ist von Saalfelden aus wieder erreichbar, von Lofer aus ist die B311 weiterhin gesperrt."Die Hubschrauber warten auf ein Flugfenster, um die sogenannte Ofenlochlawine absprengen zu können", sagte eine Sprecherin des Landes Salzburg.

Der Bahnverkehr am Pass Lueg zwischen Golling-Abtenau und Werfen blieb bis auf weiteres komplett gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Stromversorgung im Bundesland war mittlerweile wieder weitgehend hergestellt. Freitagfrüh waren laut Auskunft der Salzburg AG rund 135 Kunden ohne Strom.

Der Samstag werde für weitere Erkundungsflüge genutzt, sagte eine Sprecherin des Landes. Am Freitag wurde die Schneepause bereits optimal genutzt, um einen guten Überblick zu bekommen.

"Unsere Lawinenwarnkommissionen haben das sehnsüchtig erwartet, denn so können sie die Lage besser einschätzen", betonte Norbert Altenhofer vom Einsatzstab des Landes. Laut Lawinenwarndienst sei die Triebschneesituation durch den starken Windeinfluss weiter heikel. Schon durch einzelne Wintersportler seien Lawinenauslösungen möglich. In den niederschlagsreichreichen Zonen, wie der Osterhorngruppe, über den Hochkönig bis zum Gosaukamm bestehe zudem ein ausgeprägtes Gleitschneeproblem bis in Höhen um 2.100 m mit imposanten Anrissen. Exponierte Wege und Objekte können von spontanen Lawinen betroffen sein.

Die Wetterentspannung bleibt am Samstag nur kurz. Die Schneewarnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleiben aufrecht. In den Abendstunden sollen die Niederschläge wieder einsetzen. Bis Montag ist erneut mit 130 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Die Schneefallgrenze pendelt um die 1.000 Meter Seehöhe. Windstärken von 80 km/h werden im Tal erwartet, in den Bergen 120 km/h.

Zum Problem könnte der Regen in den niederen Lagen unter 600 Meter werden. Der Landeseinsatzstab appelliert an die Bevölkerung, am Samstag die Dächer abzuschaufeln. Dabei sollen am besten Experten um Hilfe gebeten werden. Wer selber zur Schaufel greife, solle unbedingt auf Sicherheitsvorkehrungen achten. Auch die Gullys und Regenrinnen sollten freigemacht werden, damit das Wasser abrinnen kann.

Lungauer Feuerwehren helfen im Tennengau aus

Eingeschneite befreit, Lawinen gesprengt

Die Atempause aufgrund der Wetterbesserung wurde von den Einsatzkräften am Freitag genutzt, um Eingeschneite zu befreien, Lawinen zu sprengen, Straßen freizumachen, die Stromversorgung wieder herzustellen sowie Dächer und Bäume von der Schneelast zu räumen. Doch bereits für das Wochenende werden die nächsten ergiebigen Schneefälle vorausgesagt.

"Die vergangenen Tage waren extrem herausfordernd. Wir stehen bei 700 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren", sagte Salzburgs Landesfeuerwehrkommandant Leo Winter. Auch am Freitag standen 500 Kollegen im Einsatz. Die große Frage sei, was am Sonntag und Montag noch auf die Einsatzkräfte zukomme: Die Lawinengefahr bleibe hoch. Auch soll es unter 600 Höhenmetern regnen, was ebenfalls zu Problemen führen kann. "Viele Abflüsse sind vereist. Eventuell muss man also auch mit Hochwasserereignissen rechnen. Wir sind darauf vorbereitet." Am Samstag sind im Tennengau Katastrophenhilfszüge aus der Stadt Salzburg und dem Lungau im Einsatz, um die Kollegen vor Ort zu unterstützen. "Wir werden sehen, was die kommenden Stunden und Tage bringen", sagt Winter.

Stadtwälder, Parks und Friedhöfe in der Stadt Salzburg gesperrt

Wegen der Schneemengen wurden alle städtischen Wälder, die Stadtberge, die Hellbrunner Allee, alle Spielplätze und städtischen Friedhöfe aus Sicherheitsgründen bis auf Widerruf vom Bezirkseinsatzstab der Landeshauptstadt Salzburg gesperrt.

Es besteht die Gefahr von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Auf einigen Friedhöfen haben bereits Äste dem Druck nachgegeben und sind herabgefallen. Im Kurgarten ist eine Linde umgestürzt.



Firmendach stürzte in Thalgau unter der Schneelast ein





An der Plainfeldstraße in Thalgau stürzte Freitagmittag das Blechdach einer Lagerhalle unter der enormen Schneelast ein. Feuerwehrmänner drangen mit Gewalt in die Halle ein und begannen sofort nach eventuell verschütteten Personen zu graben. In der Zwischenzeit waren auch das rote Kreuz sowie der Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" eingetroffen. Wenig später konnten die Helfer Entwarnung geben: Es wurden keine Personen verschüttet, niemand wurde verletzt.

Auch auf den Dächern der Salzburger Hausbesitzer liegt zum Teil tonnenschwerer Schnee. Markus Kurcz, Einsatzleiter des Landesstabes, rät: "Jetzt in der niederschlagsarmen Phase sollte die Zeit unbedingt weiter genützt werden, die Dächer von der Schneelast zu befreien." Dabei dürfe aber die Unfallgefahr nicht unterschätzt werden. "In erster Linie sollte man Experten dazu heranziehen und sich an örtliche Betriebe wie Zimmerer, Spengler oder Dachdecker wenden. Die Feuerwehr ist nicht dazu da." Mehr zum Thema finden Sie hier.



Schulen bleiben geschlossen

Aufgrund der Schneesituation mussten weitere Schulen vorübergehend geschlossen werden. Wie die Bildungsdirektion vermeldete, blieben am Freitag 33 Schulen im Bundesland zu. Betroffen waren vorwiegend Volks- und Neue Mittelschulen. Geschlossen wurden auch einige wenige Höhere Schulen, etwa das Werkschulheim Felbertal oder die HTL und HBWL in Saalfelden. In insgesamt 13 Schulen entfällt der Unterricht sogar bis inklusive kommenden Dienstag.

