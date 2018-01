Schneefahrbahn: Fünfköpfige Familie auf A10 verunglückt

Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist am Donnerstagabend eine Familie aus Mazedonien verunfallt. Der 24-jährige Lenker war wenige Kilometer nach dem Tauerntunnel in Fahrtrichtung Norden wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern geraten. Auf Höhe Flachau (Pongau) kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in einen Wildzaun.

