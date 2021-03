Schneefahrbahn in Hallein: Drei Personen nach Kollision verletzt

Am Donnerstag kam es auf der Dürrnbergstraße in Hallein zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Eine 55-jährige Pkw-Lenkerin verlor aufgrund der widrigen Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse auf der Dürrnbergstraße in Hallein in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Pkw. Die 55-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der 51-jährige Fahrer des zweiten Pkw und seine beiden Mitfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und wurden mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hallein sowie in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Die freiwillige Feuerwehr Bad Dürrnberg war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann am Unfallort und führten die Räumungs- und Bergungsmaßnahmen der verunfallten Fahrzeuge durch. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.