Schneefall löst Chaos und Unfälle in Salzburg aus - weitere Niederschläge kommen

Dichter Schneefall hat am Montagabend in der Stadt Salzburg ein Verkehrschaos ausgelöst. Aus dem Land Salzburg wurden Verkehrsunfälle mit Verletzten gemeldet. Für Dienstag sind weitere Schneefälle vorausgesagt.

In der Stadt Salzburg sorgte kurzer, aber heftiger Schneefall am Montagnachmittag bzw. Montagabend für ein vorübergehendes Verkehrschaos. Gegen 16 Uhr hatte es heftig zu schneien begonnen. Binnen zwei Stunden kamen mehr als zehn Zentimeter Neuschnee zusammen. Genug, um im städtischen Abendverkehr für ein Chaos zu sorgen. Die Räumfahrzeuge hatten Mühe, durchzukommen. Obusse und Lkw blieben aufgrund der glatten Fahrbahn hängen. Auf allen Routen staute es sich - in der Ignaz-Harrer-Straße in Lehen ebenso wie im Nonntal.

Bis zum späten Montagabend schneite es in der Landeshauptstadt mitunter sehr dicht weiter. Stellenweise kamen bis zu 25 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Zwei Verletzte in Leogang

Auch in den Gebirgsgauen gingen zum Teil intensive Schneefälle nieder. In Leogang kam es folglich am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige war mit ihrem Pkw ins Schleudern geraten und mit dem entgegenkommenden Auto eines 19-jährigen Einheimischen zusammengestoßen. Das Rote Kreuz musste beide Lenker in das Krankenhaus Zell am See einliefern. Die freiwillige Feuerwehr von Leogang war mit 15 Mann und drei Fahrzeugen am Unfallort.

Auch aus St. Gilgen wurde ein Unfall gemeldet. Dort überschlug sich ein Auto, nachdem es von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen war. Eine Person erlitt Verletzungen.

Weitere Schneefälle vorhergesagt

Und es soll winterlich weitergehen. In der Prognose der ZAMG für das Land Salzburg heißt es: "Am Dienstag überwiegen die Wolken, es schneit zeitweise. Nur vorübergehend wird es am Vormittag trockener, die Wolken machen Platz für ein paar kurze sonnige Phasen. Am freundlichsten ist es im Lungau. Am Nachmittag wird der Schneefall wieder häufiger. Es weht lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -10 und -1 Grad, die Höchstwerte erreichen -4 bis +2 Grad."

Quelle: SN