Schneefall löst Verkehrschaos in Salzburg aus - weitere Niederschläge kommen

Dichter Schneefall sorgte Montagabend dafür, dass in der Landeshauptstadt kurzzeitig der Verkehr zum Erliegen kam. Für Dienstag sind weitere Schneefälle vorausgesagt.

In der Stadt Salzburg sorgte kurzer, aber heftiger Schneefall am Montagnachmittag bzw. Montagabend für ein vorübergehendes Verkehrschaos. Gegen 16 Uhr hatte es heftig zu schneien begonnen. Binnen zwei Stunden kamen mehr als zehn Zentimeter Neuschnee zusammen. Genug, um im städtischen Abendverkehr für ein Chaos zu sorgen. Die Räumfahrzeuge hatten Mühe, durchzukommen. Obusse und Lkw blieben aufgrund der glatten Fahrbahn hängen. Auf allen Routen staute es sich - in der Ignaz-Harrer-Straße in Lehen ebenso wie im Nonntal.

Bis zum späten Montagabend schneite es in der Landeshauptstadt mitunter sehr dicht weiter. Stellenweise kamen bis zu 25 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Und es soll winterlich weitergehen. In der Prognose der ZAMG für das Land Salzburg heißt es: "Am Dienstag überwiegen die Wolken, es schneit zeitweise. Nur vorübergehend wird es am Vormittag trockener, die Wolken machen Platz für ein paar kurze sonnige Phasen. Am freundlichsten ist es im Lungau. Am Nachmittag wird der Schneefall wieder häufiger. Es weht lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -10 und -1 Grad, die Höchstwerte erreichen -4 bis +2 Grad."

Quelle: SN