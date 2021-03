Schneeglätte: 56-jähriger Lastwagen-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Berchtesgaden

Der Lkw-Fahrer kam von der Fahrbahn ab. Die Einsatzkräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen.

Am Donnerstagvormittag gegen 9.15 Uhr hat sich auf der Reckensbergstraße zwischen der Unterau und der Scheffau bei Berchtesgaden ein schwerer Lastwagen-Unfall ereignet, bei dem ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Traunstein ums Leben kam. Rotes Kreuz und Feuerwehr konnten ihm nicht mehr helfen, heißt es in einer Aussendung.



Einsatzkräfte konnten Unfallstelle zunächst nur zu Fuß erreichen

Den bisherigen Ermittlungen der Berchtesgadener Polizei zufolge fuhr der Mann bei starkem Schneefall den Reckensberg bergab, wobei sein Laster vermutlich auf der schneeglatten Straße alleinbeteiligt die Böschung am rechten Fahrbahnrand hinaufrutschte, dann zur Seite kippte und schließlich mehrere Meter den Berg herabschlitterte. Die Leitstelle Traunstein schickte das Berchtesgadener Rote Kreuz mit Rettungswagen, Krankenwagen und Notarzt und die Berchtesgadener Feuerwehr samt Löschzug Au zum Unfallort. Ersthelfer und Einsatzkräfte konnten den Mann aber nicht mehr retten. Er hatte so schwerwiegende Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Einsatzkräfte konnten die Unfallstelle wegen der schneeglatten Fahrbahn zunächst teilweise nur zu Fuß erreichen.





Beamte der Berchtesgadener Polizei ermitteln nun den genauen Hergang. Zur abschließenden Klärung ordnete die Staatsanwaltschaft Traunstein ein unfallanalytisches und unfalltechnisches Gutachten an. Die Polizei stellte den Laster sicher und ließ ihn durch eine Spezialfirma bergen. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie mussten während der Unfallaufnahme den Reckensberg für mehrere Stunden komplett sperren und den restlichen Verkehr lokal umleiten.