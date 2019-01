Schneelast-Schäden bei Wäldern in Salzburg noch gering

Keine großflächigen Baumbrüche in Teilen des Tennengaus und Pongaus - Experten sind vorsichtig optimistisch.

Eine "Befliegung" von Teilen des Tennengaus und Pongaus entlang der Hauptverkehrsrouten hat noch keine großen Baumbrüche wegen der Schneelast entdecken lassen. Wälder unterhalb von 900 Metern Seehöhe waren am meisten betroffen, ebenso wie vielerorts im Flachgau. Weitere Besichtigungen folgen, berichtete Agrar-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) am Sonntag in einer Presseaussendung.

Anzeige

Per Hubschrauberflug begutachtet wurden die Waldflächen in den Regionen mit den stärksten Niederschlägen. Nach der Zwischenbilanz zeigten sich die Landesexperten vorsichtig optimistisch. Weitere von den Schneemassen betroffene Gebiete in den Tauern und im Mitterpinzgau müssten aber erst beflogen und begutachtet werden. Ebenso gebe es noch keine Erkenntnis, wie es im südlichen Pongau und Pinzgau aussehe.

Vor allem in Lagen bis 1100 Meter Seehöhe haben die warmen Temperaturen und der Wind die Bäume von der Schneelast befreit. Für eine Katastrophenstimmung gebe es aktuell "keinen Anlass", sagte Schwaiger.

Quelle: APA