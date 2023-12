Schneelast war für den beliebten Trompetenbaum im Salzburger Kurgarten zu groß

Der Baum hat unter dem vielen Schnee gelitten, doch es lebt die Hoffnung, dass er wieder austreibt.

Er weckt bei vielen Salzburgerinnen und Salzburgern schöne Kindheitserinnerungen: der mächtige Trompetenbaum im Kurgarten hinter dem Schloss Mirabell. Der bei Jung und Alt beliebte Kletterbaum hielt der hohen Schneelast, ausgelöst durch den starken Schneefall am Wochenende, nicht stand und stürzte um.

Um die Sicherheit der Parkbesucherinnen und -besucher zu gewährleisten, muss das Team der Stadtgärten nun Teile des Baums entfernen. Aber, so Stadtgärten-Chef Christian Stadler: "Noch ist der Baum nicht gestorben. Der verbleibende Rest, so die Hoffnung, soll wieder austreiben. Und: Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein."



Kommunalfriedhof und Friedhof Maxglan wieder zugänglich

Die Sperren des Kommunalfriedhofs und des Friedhofs Maxglan konnten mittlerweile wieder aufgehoben werden. Die Friedhöfe in Aigen und in Gnigl sowie der Schlosspark Hellbrunn bleiben aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt.