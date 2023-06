Schneeleoparden-Jungtier im Zoo Salzburg überraschend verstorben

Schneeleopardin Akira ist am Mittwochnachmittag überraschend gestorben.

Wie der Zoo Salzburg Hellbrunn in einem Posting auf Instagram mitteilte, ist das Schneeleoparden-Jungtier Akira tot. "Wir sind alle sehr schockiert", sagt Pressesprecherin Ulrike Ulmann. Zuvor sei das Tier noch "putzmunter" gewesen. In einer pathologischen Untersuchung solle nun geklärt werden, was zum Tod des Tieres geführt hat. In einer Woche soll der Befund vorliegen.

Erst vor Kurzem hatte der Zoo die Namen der beiden Schneeleoparden-Jungtiere veröffentlicht. Die beiden Schwestern Akira und Nuri wurden am 2. April 2023 geboren. "Schwester Nuri ist wohlauf", ergänzt Ulmann.