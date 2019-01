Schneemassen halten Salzburgs Einsatzkräfte auf Trab

Gesperrte Straßen und Bahnstrecken, geschlossene Skipisten, eine eingestürzte Lifthütte und Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Der Winter hat Salzburg weiter fest im Griff.

Hütte stürzte ein

In St. Martin am Tennengebirge stürzte am Montag das Häuschen eines Skilifts ein. Beim Versuch, das Dach vom Schnee zu befreien, kippte die Hütte nach vorn um. Ein Mitarbeiter der Skilifte saß zu diesem Zeitpunkt in der Hütte - er musste verletzt in das Krankenhaus Schwarzach gebracht werden. Generell raten Experten dazu, die Dächer rasch vom Schnee zu befreien. Die Schneelast könnte sonst zu statischen Problemen führen.

Bundesheer

Erstmals rückten am Dienstag mehr als 100 Mann des Bundesheers zu Hilfseinsätzen aus. In Dienten schaufelten Soldaten den Schnee von Schule, Kindergarten und Gemeindeamt. In St. Koloman befreiten Soldaten ebenfalls Dächer von den Schneemassen. Am Vormittag begannen Soldaten in Hintersee, die gesperrte Landesstraße von Baumbruch zu befreien. Die Bezirkshauptmannschaften von Zell am See und St. Johann forderten zudem Hubschrauber-Unterstützung für etwaige Erkundungsflüge an. Ein Blackhawk-Hubschrauber traf am Nachmittag in der Salzburger Schwarzenbergkaserne ein, um rasch für weitere Einsätze zur Verfügung zu stehen.

Hubschrauber

Im ganzen Bundesland fliegen Helikopter ihre Runden, um Bäume entlang von Bahnstrecken, Straßen, Stromleitungen sowie Lift- und Seilbahntrassen von der Schneelast zu befreien. Dabei setzen die Piloten gezielt den Luftstrom der Rotorblätter - den sogenannten Downwash - ein, um den Schnee von den Bäumen zu blasen.

Untersberg

Die Skiabfahrt vom Untersberg bleibt bis auf Weiteres gesperrt. In einzelnen Abschnitten gibt es derzeit große Lawinen- und Baumschlaggefahr. Gemäß einer ortspolizeilichen Verordnung ist es auch Tourengehern streng untersagt, die Skipiste zu nutzen. Das Amt für Öffentliche Ordnung hat am Dienstag zudem die "Zistelrunde" am Salzburger Gaisberg gesperrt. Bereits seit Tagen ist der Rundwanderweg auf Salzburgs Hausberg geschlossen. Gesperrt bleibt zudem die Gaisberg-Landesstraße ab Guggenthal.

Zugverbindungen

Die Bahnstrecke zwischen Saalfelden und Hochfilzen bleibt aufgrund der Schneemassen bis auf Weiteres unterbrochen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der ÖBB. Aufgrund von starkem Wind und Schneefall sind die Arbeiten zur Behebung der großräumigen Schäden an der Bahnstrecke derzeit eingestellt. Für die Reisenden wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Saalfelden und Hochfilzen eingerichtet. Bis zu 60 Minuten mehr Fahrzeit müssen Passagiere einplanen. Auch zwischen Scharnitz und Mittenwald ist derzeit kein Zugverkehr möglich. Die Ennstal- und die Salzkammergutbahn sind ebenso unterbrochen.

Straßensperren

Am Dienstag waren wieder alle Salzburger Gemeinden erreichbar. Neben Obertauern war auch Weißbach nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten. Die B311 nach Saalfelden ist vorerst offen. Allerdings bleibt die Sperre zwischen Weißbach (Firma Schmuck) und St. Martin (Lamprechtshöhle) wegen Lawinengefahr aufrecht. Die Sperre der Felbertauernstraße wurde aufgehoben. Hintersee ist über die Umleitung über die Almbachstraße vorerst erreichbar.

