Schneemassen und totale Erschöpfung: Zwei Urlauber vom Klettersteig Königsjodler gerettet

Samstag Nachmittag wurde die Polizei um 15.30 Uhr über eine Alpine Notlage im Klettersteig Königsjodler in Kenntnis gesetzt. Der 44-jährige Anrufer gab laut Polizei an, dass er sich mit einem 39-jährigen Freund im Bereich Notausstieg des Klettersteiges Königsjodler im Hochköniggebiet befindet. Er sei völlig erschöpft und könne daher weder weiter auf- noch absteigen.

Auf einer Höhe von ca. 2.700 m konnte der Polizeihubschrauber Libelle Salzburg die beiden Bergsteiger aufnehmen und sicher ins Tal bringen.

Bei der Befragung gaben die beiden tschechischen Staatsbürger an, dass sie bereits um 03:50 Uhr vom Dientner Sattel aufstiegen. Jedoch seien sie aufgrund der Schneemassen im Klettersteig, der unterschätzten Länge der Tour und der damit verbundenen Erschöpfung nicht mehr weitergekommen und mussten schließlich den Notruf absetzten.