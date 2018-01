Schneemengen in Salzburg stressen Wildtiere

Die aktuelle Schneelage in den Gebirgstälern Salzburgs stellt nicht nur das Reh- und Rotwild vor Herausforderungen. Die Jägerinnen und Jäger müssen fast täglich meterhohe Schneeflächen freischaufeln, um die Fütterungen bewirtschaften zu können. Skisportler sollten daher unbedingt die Winterruhezonen beachten und Winterfütterungen meiden, so der Appell der Jägerschaft.

Heimische Wildarten wie Gams-, Rot- und Rehwild senken in der kalten Jahreszeit ihre Herzfrequenz, sind körperlich weniger aktiv und verbrauchen somit weniger an Energie. Die Wildtiere passen sich den Wintermonaten an und fressen sich bereits im Herbst eine dicke Fettschicht, als Art "Reserve" an. Im Winter finden sie ihre Nahrung bei Winterfütterungsstellen oder in geeigneten Überwinterungsgebieten. Dort verharren sie oft stundenlang an einer Stelle, um Kraft zu sparen.

"Bei der derzeit vorherrschenden Schneelage ist es für Wintersportler ein Vergnügen, sich im Freien zu bewegen und sich abseits von präparierten Pisten zu versuchen. Für die heimischen Wildtiere ist es allerdings undenkbar weite Wegstrecken zurück zu legen, um Nahrung aufzunehmen. Daher ist es umso wichtiger, die Winterruhezone zu beachten und Winterfütterungen zu meiden", erklärt Georg Rieger, Berufsjäger aus Flachauwinkl.

Im Bundesland Salzburg gibt es 219 ausgewiesene Winterruhezonen für das Rotwild.

Wer eine Skitour oder eine Schneeschuhwanderung plant, kann sich auf www.respektieredeinegrenzen.at über die Ruhezone informieren. Zusätzlich wurden in diesen Gebieten Hinweistafeln aufgestellt. Nicht-Beachtung der Ruhezonen führt zur Beunruhigung des Wildes, das aus seinem "Wohnzimmer" flüchten muss. Dafür verbraucht es sieben bis zehnmal mehr Energie als in Ruhe und bergauf durch einen halben Meter hohen Schnee sogar 60 Mal mehr. Das kann oftmals den sicheren Tod der Wildtiere bedeuten.

(SN)