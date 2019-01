Schneerekorde: Wo es in Salzburg am meisten schneit

Was zu Silvester undenkbar schien, ist kurz nach Jahreswechsel Realität: Salzburg versinkt im Schnee. Ein Ende ist nicht in Sicht.

So außergewöhnlich die Schneemassen dieser Tage sind: Von historischen Rekordwerten seien sie noch ein Stück entfernt, sagt Bernhard Niedermoser, Leiter der Salzburger Lawinenzentrale. Speziell in niedrigeren Lagen gebe es wegen des Regens deutlich weniger Schnee.

Rekordverdächtig ist hingegen das Tempo, mit dem der Schnee über Salzburg kam. "Wir sind innerhalb von einer Woche in den Winter katapultiert worden", sagt Niedermoser. Noch vor Silvester habe es weit unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen gegeben. "Mittlerweile liegen wir deutlich über dem Schnitt der vergangenen Jahre", sagt der Meteorologe. So fielen etwa in Saalbach in den ersten Tagen des neuen Jahres 86 Zentimeter Neuschnee, im Mittel der vergangenen Jahre waren es im gesamten Jänner 78 Zentimeter. In Lofer gab es 2019 bislang 1,29 Meter Schnee. In einem durchschnittlichen Jänner sind es gesamt 57 Zentimeter. "Derartige Schneemengen gibt es normalerweise eher Ende Jänner oder im Februar", sagt Niedermoser.