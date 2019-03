Schneeschmelze bringt Murenabgänge - "der Boden ist verflüssigt"

Die massiven Schneefälle im Jänner dieses Jahres zeigen Auswirkungen im Frühjahr: Schmelzwasser löst nämlich immer wieder Vermurungen aus, betroffen ist derzeit vor allem der Pongau. Behörden und Einsatzkräfte sind gefordert.

Der Salzburger Landesgeologe Gerald Valentin und seine Kollegen sind in diesen Tagen viel unterwegs. Vor allem im Pongau mussten sie in jüngster Zeit einige in Bewegung geratene Hänge begutachten.

Die gewaltigen Schneemengen, die im Jänner Liftbetreiber und Wintersportler jubeln ließen, schmelzen nun ab. Das hat sich bereits an diversen Straßen in Wagrain, in Filzmoos, aber auch in Mühlbach am Hochkönig bemerkbar gemacht. Erdrutsche verlegten die Fahrbahnen, in St. Johann im Pongau brach Anfang März ein Teil des Güterweges Helmberg weg. Aus dem Pinzgau (Bruck und Bramberg) gab es Meldungen über Felsstürze, die durch die Schneeschmelze verursacht wurden.

Der jüngste gemeldete Vorfall stammt aus Eben im Pongau: Freitagmittag hatte sich 25 Meter oberhalb der Filzmooser Landesstraße im steilen Gelände aufgeweichtes Erdrei gelöst. Die Landesstraße wurde auf einer Breite von etwa zehn Metern und einer Höhe von etwa einem halben Meter total verlegt.

Es ist das Schmelzwasser, das die Hänge instabil macht. Und laut Gerald Valentin werden sich auch in naher Zukunft brenzlige Situationen nicht vermeiden lassen: "Der Boden ist da zum Teil quasi verflüssigt, auch weil der Bodenfrost oft schon aufgegangen ist. Es ist einfach Realität, dass Straßen verlegt werden. Das Frühjahr ist eben unsere Problemzeit." Vor allem deshalb, "weil noch jede Menge Schnee liegt," sagt Valentin, der am Montag in Wagrain und Filzmoos gefährdete Stellen in Augenschein nahm.

Quelle: SN