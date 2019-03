Schneeschmelze bringt Murenabgänge in Salzburg - "der Boden ist verflüssigt"

Die massiven Schneefälle im Jänner dieses Jahres zeigen Auswirkungen im Frühjahr: Schmelzwasser löst nämlich immer wieder Vermurungen aus, betroffen ist derzeit vor allem der Pongau. Behörden und Einsatzkräfte sind gefordert.

Der Salzburger Landesgeologe Gerald Valentin und seine Kollegen sind in diesen Tagen viel unterwegs. Vor allem im Pongau mussten sie in jüngster Zeit einige in Bewegung geratene Hänge begutachten.

Die gewaltigen Schneemengen, die im Jänner Liftbetreiber und Wintersportler ...