Schneewände verdecken die Sicht - Dienten fördert Ankauf von Verkehrsspiegeln

Schneemassen türmen sich wieder einmal in der Pinzgauer Gemeinde auf - das Ausfahren auf die Straße wird für die Autofahrer zum gefährlichen Abenteuer.

Die Gemeindevertretung von Dienten hat beschlossen, die Bürger beim Ankauf von Verkehrsspiegeln zu unterstützen. Sie übernimmt 25 Prozent beziehungsweise maximal 500 Euro der Kosten.

Bürgermeister Klaus Portenkirchner (SPÖ) sagt, in Dienten habe man andere Probleme als andere Gemeinden. Die Unterstützung beim Spiegelkauf sei ein Wunsch von Bürgern gewesen. "Der Grund dafür sind die hohen Schneewände bei uns." Dienten ist neben Obertauern und Lech am Arlberg einer der schneereichsten bewohnten Orte in Österreich. "Derzeit liegen etwa zwei Meter", sagt ...