Jugendliche der NMS Lehen entwickelten mit der Künstlergruppe gold extra ein Handyspiel. Testen kann man es am 4. Juni, 19 Uhr, in der ARGEkultur.

"Der Direktor steht vor der Tür und will dir das Handy abnehmen. Wie entscheidest du dich?" Je nach Antwort führt das Spiel zur nächsten Aufgabe - am Handy oder auf Plakaten. "The Truth - Part 2" ist ein so genanntes ...