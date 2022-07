Schockanruf in Salzburg: Betrügerin prellte Pensionistin um 20.000 Euro

Mehrere Anzeigen wegen so genannter Schockanrufe sind bei der Salzburger Polizei erstattet worden. In einem Fall ist eine Pensionistin um 20.000 Euro betrogen worden.

Das Telefon klingelte und eine angebliche Mitarbeiterin des Landesgerichtes Salzburg war in der Leitung. Sie teilte der 81-jährigen Salzburgerin am Montag mit, dass die Schwiegertochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, bei dem eine zweitbeteiligte Frau ihr ungeborenes Kind verloren hätte.

Nun sei eine Kaution fällig, um der Schwiegertochter eine Inhaftierung zu ersparen. Das vorgegaukelte Horrorszenario zeigte Wirkung: Die schockierte 81-Jährige übergab daraufhin einer unbekannten Frau 20.000 Euro in bar.

Am Tag danach erhielt ein 87-jähriger Pensionist aus Salzburg den Anruf eines angeblichen "Detlef Braun" von der nicht existierenden Polizeiinspektion "Rudolfskai". Der Anrufer suggerierte dem Geschädigten, dessen Sohn habe eine rote Ampel missachtet und dabei eine weibliche Passantin tödlich verletzt. Er solle eine Kaution in der Höhe 40.000 Euro bereitstellen, damit der Sohn die Untersuchungshaft nicht antreten müsse.

Der 87-Jährge schöpfte jedoch Verdacht und kontaktierte die tatsächlich existierende Polizeiinspektion Maxglan. So konnte schnell geklärt werden, dass es sich bei der vorgetragenen Geschichte um einen Fakeanruf gehandelt hatte.

Die Polizei rät dazu, ältere und betagte Angehörige eindringlich vor der Masche der Betrüger zu warnen. Die Exekutive verlangt nie - und schon gar nicht am Telefon - Geld zu eine Schadenswiedergutmachung.

Anrufe auch im benachbarten Bayern

Vorfälle dieser Art haben sich in der vergangenen Woche auch in der bayerischen Nachbarregion ereignet. Die Polizeiinspektion Freilassing veröffentlichte diesen Bericht:

Am 5. Juli und am 6. Juli 2022 kam es im Bereich Freilassing und den Gemeinden Ainring und Saaldorf-Surheim vermehrt zu Anrufen von sogenannten "Schockanrufen" von Callcentern bei denen den Angerufenen verschiedene Szenarien vorgegaukelt wurden um letztendlich an deren Vermögenswerte zu gelangen.

Vorwiegend waren diesmal die "Geschichten" von der Tochter oder dem Sohn, der oder die angeblich einen Unfall verursacht hätte und eine Kaution zur Verhinderung der Untersuchungshaft hinterlegt werden müsse. Auch die Stories von Gewinnversprechen oder Anrufe von angeblichen Europolmitarbeitern waren wieder mit dabei. Hier wird dem Angerufenen versucht einzureden, daß seine Person im Zusammenhang mit einer Straftat in Verbindung gebracht werde und er zur Klärung seiner Identität verschiedene Daten übermitteln müsse.

Die "neue" Handy-Nummer

Eine weitere momentan beliebte Methode ist die Übermittlung einer Whatsapp mit dem Textlaut: "Hallo Mama/Papa ich habe eine neues Nummer." Wird die Nummer dann abgespeichert folgt die übliche Masche. Aufgrund der neuen Nummer könne nicht auf das Onlinebanking zugegriffen werden und es müsse aber dringend eine Überweisung getätigt werden. Anschließend wird gefragt, ob die Überweisung übernommen werden kann und die Daten des Kontos auf die das Geld einbezahlt werden soll wird übermittelt.

Auch in Bad Reichenhall und in Piding kam es zu Schockanrufen.