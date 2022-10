Der Schönbergtunnel an der B311 in Schwarzach im Pongau wird wegen Reinigungs- und Sanierungsarbeiten im November an insgesamt sieben Tagen für den Verkehr gesperrt.

SN/sn Am 2. November sowie von 7. bis 12. November wird der Verkehr in Schwarzach durchs Ortsgebiet umgeleitet.