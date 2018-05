Schöne Dinge zum Wohlfühlen in der Kaigasse

Von hochwertigen Dekorationsartikeln, Taschen, Modeschmuck bis hin zu Baby-Spielsachen finden Salzburger im Pur-Pur alles zum (Ver-)Schenken.

Vor mittlerweile sieben Jahren hat sich Gerda Buttenhauser entschlossen, ihren Traum vom eigenen Geschäft zu verwirklichen. Im Pur-Pur bietet sie all die Dinge an, mit denen sie sich selbst gerne umgibt.

Hochwertige Geschenks- und Dekorationsartikel, modische Accessoires, Glückwunschkarten, Geschirr und allerhand mehr findet sich in den beiden Verkaufsräumen auf insgesamt etwa 65 Quadratmetern. "Mein Mann hat eine Handelsagentur in diesem Bereich, und so haben wir den Überblick, damit können wir ein breites Sortiment aufnehmen", erklärt sie.

Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit hat die gelernte Buchhändlerin jahrelang ihren Ehemann unterstützt und war bei den drei Kindern daheim. "Jetzt ist es so, dass mein Mann mir im Hintergrund Schützenhilfe angedeihen lässt. Er hat sehr viele Ideen und ist sehr kreativ, ich bin die Aktive im Verkauf", gesteht sie schmunzelnd.

Handel im Umbruch

Inzwischen hilft bereits Tochter Lucia im Geschäft aus, wenn es die Zeit neben dem Studium zulässt. Zusätzlich hat Buttenhauser eine Ganztags- und zwei Teilzeitkräfte angestellt. So gerne sie ihren Traum lebt, so schwierig ist es im Verkauf generell geworden: "Der Markt wandelt sich derzeit turbomäßig, der gesamte Handel ist enorm im Umbruch. Alteingesessene Geschäfte haben oft ein Nachfolgeproblem, anstatt dessen kommen immer mehr Concept-Stores herein, mit einem unglaublich breiten Angebot. Andererseits muss jeder mit den Gegebenheiten leben. Jeder hat seine Kosten, die Umsätze müssen wir uns aber teilen", schildert die gebürtige Pongauerin, die mit ihrer Mutter als Kleinkind nach Salzburg kam.

Auch der Online-Handel setzt ihr und ihrer Kollegenschaft zu. "Der wird auch weiter wachsen", ist sie sich sicher und hätte gegen die eine oder andere Unterstützung der Politik nichts einzuwenden.

Im Kaiviertel ist sie gerne, wenn sie auch durchaus Verbesserungspotenzial bei der Aufenthaltsqualität sieht. "Die Einheimischen sollen sich hier doch wohlfühlen, die Kaigasse hat so viel zu bieten. Dennoch: die absolute Liebe zu unserer Produktschiene gehört für mich dazu und soll auf jeden Fall ihren Stellenwert haben in Salzburg."