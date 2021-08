"Schöne Madonna" kehrte heim in Basilika nach Mariapfarr

Eine originalgetreue Kopie aus Steinguss der Marienstatue aus 1395 steht nun wieder in Mariapfarr.

Der "Hohe Festtag" zu Ehren der Gottesmutter an Mariä Himmelfahrt ist in Mariapfarr - der Mutterpfarre des Lungaus - stets ein ganz besonderes Fest. Heuer wurde der Tag durch die Rückkehr der "Schönen Madonna" (1395) als originalgetreue Kopie aus Steinguss in ihre alte Heimstätte, der Basilika Mariapfarr, gekrönt. Bürgermeister Andreas Kaiser sagte bei der Begrüßung am Joseph-Mohr-Platz: "Die Heimführung der Madonna ist als krönender Abschluss einer Serie vieler Renovierungen, zum Beispiel der Kirche in Mariapfarr, zu sehen. Weiterer Höhepunkt war die Erhebung der Pfarrkirche zur Basilika." Festlich begleitet von den Vereinen wurde die Madonnen-Statue auf einem blumengeschmückten Pferdegespann vorgefahren und in die Kirche gebracht. "Die Heimbringung der Madonna nach Mariapfarr ist vergleichbar mit der Aufnahme der Gottes Mutter in dem Himmel", sagte Alterzbischof Alois Kothgasser. Pfarrer Bernhard Rohrmoser freute sich mit den vielen Mitfeiernden, die in der Kirche wieder zugelassen waren.