"Schöne neue Welt" mit Augenzwinkern

Ein Stück zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken führt das Theaterensemble Achetypen Rif am Silvesterabend und an drei Abenden im Jänner auf.

Ein Stück pro Jahr, aber nur alle zwei Jahre eine Silvestervorstellung - das ist im Groben der Rhythmus, den sich das Theaterensemble Achetypen Rif selbst auferlegt hat. Nach einem Jahr Pause gibt es deshalb heuer wieder eine Silvesteraufführung. Das diesjährige Stück "Schöne neue Welt" hat die knapp 20-köpfige Theatergruppe rund um Leiterin Christel Fasching seit September erarbeitet. Sieben Mitglieder sind aktiv auf der Bühne zu sehen. "Es geht in dem Stück um die Auseinandersetzung mit der modernen Welt und die Hoppalas und Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben", sagt Fasching. Die Texte sind eine Mischung aus von den Ensemblemitgliedern selbst erlebten Geschichten und Texten aus der Feder des Salzburger Schauspielduos Dangl. "Wir stellen uns die Frage: War früher wirklich alles besser?", erzählt Fasching im TN-Gespräch. Dem Thema habe man sich mit einem Augenzwinkern genähert. "Die Besucher erwartet ein bisschen was zum Schmunzeln und ein bisschen was zum Nachdenken."

Die Probentätigkeit der Achetypen wurde zuletzt aufgrund des näher rückenden Premierenabends um 100 Prozent gesteiert. "Normalerweise proben wir jeden Montag im Rifer Gemeindesaal. Den Tag hat die Stadtgemeinde fix für uns reserviert, ohne dass uns dafür Kosten entstehen. Dafür sind wir sehr dankbar", sagt Fasching.

Zur Aufführung am Abend des 31. Dezember erwartet die langjährige Leiterin des Theaterensembles wie üblich in erster Linie die Rifer Bevölkerung. "Die Rifer nehmen diese Veranstaltung am Silvesterabend gerne an. Man muss dafür nicht weit wegfahren, hat ein Unterhaltungsprogramm und kann danach noch den Jahreswechsel feiern." An den weiteren Aufführungstagen im Jänner kommen erfahrungsgemäß auch zahlreiche Besucher aus der weiteren Umgebung.

Mehr als ein Stück pro Jahr wird es von den Achetypen auch künftig nicht geben. "Die meisten von uns sind berufstätig und machen das in ihrer Freizeit", sagt Fasching. "Mit zwei Stücken wird das eng."

Aufführungen: 31. Dezember, 11., 12. und 13. Jänner jeweils um 20 Uhr im Gemeindesaal Rif. Karten können unter der Telefonnummer 0650/60 10 310 reserviert werden.