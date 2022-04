Schöner wohnen im Schlossturm

Der ehemalige Jungscharturm wurde zur feinen Wohngelegenheit für Seminargäste.

Von Permakultur über Qigong bis zu Yoga: Auf Schloss Goldegg finden die unterschiedlichsten Seminare und Veranstaltungen, wie etwa die Goldegger Dialoge oder Workshops für ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften statt. Einige dieser Veranstaltungen richten sich an ein nicht unbedingt finanzstarkes Publikum.

Oft finden die Veranstaltungen übers Wochenende, also von Freitag bis Sonntag statt. Zwei Übernachtungen sind also nötig. So stellte sich für potentielle Seminarteilnehmer die Frage nach einer möglichst günstigen Unterkunft. Dafür gibt es nun die perfekte Lösung: ...