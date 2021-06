Schönster und mickrigster Salzburger Spielplatz gesucht

Die Salzburger Kinder- und Jugendanwältin lädt zum Mitmachen ein. In der Jury werden auch Kinder sitzen.

In der Diskussion über zu kleine und wenig einladende Spielplätze sei es an der Zeit, die Meinung der Kinder und Jugendlichen einzuholen, sagt Andrea Holz-Dahrenstaedt, die Leiterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg. "Wir starten eine Spielplatz-Challenge und suchen den schönsten und den hässlichsten Spielplatz im Land." Jede und jeder - natürlich auch Erwachsene - sei eingeladen, ab sofort ein Foto mit kurzer Begründung pro oder contra zu mailen (kija@salzburg.gv.at). Die Challenge endet mit Schulbeginn. Eine Jury, in der auch Kinder und Jugendliche vertreten sind, soll dann in den Kategorien Siedlungsspielplatz und öffentlicher Spielplatz den Sieger und Verlierer küren. Das Ergebnis wird am Weltkindertag am 1. Oktober bekannt gegeben. Für die Sieger soll es einen Preis geben. Je nach Bedarf könnte das ein Baum oder ein Spielelement sein.

"Man sucht für Kinder oft den kleinsten Platz, viele Spielplätze sind lieblos gestaltet", betont Holz-Dahrenstaedt. In der Kija seien Spielplätze oft ein Thema. "Während der Pandemie wurden viele Spielplätze nicht ordentlich gewartet und vernachlässigt." Die Kinder- und Jugendanwältin fordert Nachbesserungen im Salzburger Bautechnik Gesetz: Die Mindestfläche bei der Errichtung von Spielplätzen bei Wohnbauten müsse statt 45 Quadratmetern wie in der Steiermark mit 150 Quadratmetern festgelegt werden. Nicht nur Kleinkinder, auch Jugendliche seien bei der Gestaltung zu berücksichtigen und einzubinden.

Holz-Dahrenstaedt verweist auf Artikel 4 Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (BVG Kinderrechte): "Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden Weise." Laut UN-Kinderrechtskonvention hätten Kinder das Recht auf Freizeit und Spiel.

In den 1990er-Jahren sei in Salzburg ein Spielplatzgesetz angedacht gewesen, sagt Holz-Dahrenstaedt. Es brauche ein solches Gesetz, das Standards wie die naturnahe Gestaltung, Beschattung, phantasieanregende Elemente, Nutzsträucher statt giftiger Ziersträucher, Wasserversorgung, WC etc. festlege. Zwei der schönsten Spielplätze in Salzburg seien die öffentlichen Anlagen im Hans-Donnenberg-Park und der neu gestaltete Spielplatz mit Wasserlandschaft im Volksgarten.