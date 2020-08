Rund 1500 Besucher strömten am zweiten Tag nach der Wiedereröffnung zur größten Eishöhle der Welt nach Werfen. Ein zusätzliches Schutznetz soll den Zugang vor Steinschlag absichern.

Waren es am Samstag noch an die 750 Besucher, so strömten am Sonntag bereits an die 1500 zur Eisriesenwelt nach Werfen. "Wir haben seit 1. August wieder geöffnet und freuen uns natürlich nach den wochenlangen Sperren über dieses enorme Interesse. ...