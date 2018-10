Schon die Jüngsten üben das Fliegenfischen

Am Wallersee konnten sich Interessierte im Fliegenwurf versuchen und sehen, wie viel Aufwand in Handwerken steckt. Das Interesse am Fliegenfischen ist groß - selbst bei fünfjährigen Mädchen.

Voller Stolz trägt das Mädchen ihre Fliegenrute Richtung Steg. Mit einem Lächeln umfasst die Fünfjährige den Griff. Mithilfe von Opa Manfred Leitgeb landet die Schnur im Wasser des Wallersees. Für ihr Alter hat die kleine Julia bereits einige Erfahrung im Fliegenfischen. "Seit zwei Jahren fischt sie schon selbst, hat auch schon einmal eine Forelle gefangen", erzählt ihr Großvater. "Das macht Spaß", ergänzt die Fünfjährige lachend. Am Sonntagmorgen besuchten die beiden zusammen das Lakeside Flycasting Festival im Strandbad Seekirchen am Wallersee.