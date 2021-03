Schon mehr Tote in den Salzburger Bergen als auf Straßen

35 Menschen starben auf Salzburgs Bergen. Die Ursachen haben auch mit der Pandemie zu tun.

Berg- und Flugretter haben am Samstagnachmittag am Untersberg zwei in Not geratene Frauen aus dem winterlichen Hochthron-Klettersteig retten müssen. Die 25 und 31 Jahre alten Alpinistinnen hatten aufgrund der Schneeverhältnisse nicht mehr vor und zurück gekonnt und einen Notruf abgesetzt. Bergretter mussten sich über zum Teil drei Meter hohen überhängenden Schneewechten abseilen, um zu den Frauen zu gelangen. Die beiden bereits unterkühlten Münchnerinnen konnten letztlich per Tau mit dem Notarzt-Hubschrauber ausgeflogen werden.

Dieser jüngste Fall habe neuerlich gezeigt, ...