Schon wieder Attacke auf einen Obuslenker in Salzburg

Am Montagnachmittag kam es in der Stadt Salzburg im Bereich der Obushaltestelle Aiglhof in einem stehenden Obus zu einer Auseinandersetzung wegen des Fahrscheins zwischen einem Fahrgast und dem türkischen Buslenker. Laut Polizei versetzte der Fahrgast, ein 37-jähriger Iraker, dem Chauffeur dabei zwei Faustschläge und verletzte ihn im Gesicht.

SN/robert ratzer Symbolbild.

Die 60-jährige Mutter des Irakers soll versucht haben, den Streit zu schlichten; sie sei laut Polizei durch einen Stoß des Buslenkers aus dem Obus befördert worden, dabei zu Boden gefallen und habe ihrerseits dadurch eine Handverletzung erlitten. Bereits am Sonntagabend wurde ein Salzburger Obusfahrer durch eine Attacke verletzt. An der Haltestelle Reichenhallerstraße hatte ihm ein Jugendlicher Faustschläge ins Gesicht verpasst - der Bursch und zwei Komplizen flüchteten