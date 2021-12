Schon wieder brannten zwei Müllcontainer in der Stadt Salzburg

Bereits am Sonntag gingen zwei Müllcontainer in Flammen auf, Montagabend dann die nächsten zwei. Die Täter sind weiterhin unbekannt.

Am Montagabend setzten bislang unbekannte Täter einen Müllcontainer in Liefering durch einen Böller in Brand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Wenige Stunden später wurde im Stadtteil Schallmoos ein Großraum-Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Auch dieses Mal war die Berufsfeuerwehr rasch zur Stelle und konnte den Brand löschen. Der Altpapiercontainer wurde zur Gänze zerstört.