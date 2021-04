Schüler brach im Pinzgau Münzautomaten auf: Nur drei Euro Beute, aber 1400 Euro Sachschaden

Polizisten konnten jetzt einen 14-jährigen Burschen aufgrund von Ermittlungen überführen - der Teenager hatte bereits Ende Jänner in Zell am See nächtens in einem Mehrparteienhaus im Waschraum zwei Münzautomaten gewaltsam aufgebrochen.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.