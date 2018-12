Schüler brachten ihre Stadt mit dem Pinsel zum Leuchten

Die Ausstellung "Die Stadt leuchtet" wurde diese Woche in der Volksschule Hallein-Stadt eröffnet. Die Mädchen und Buben der zweiten Klassen haben dafür mehrmals ein Atelier besucht.

Auf großen Papierbahnen haben die Volksschüler in kräftigen Farben ihre Stadt und das von ihr ausgehende Leuchten zu Papier gebracht. Dafür waren sie gleich drei Mal bei Brigitte Naprudnik und Mariya Diener im Atelier mal.punkt im Salzburger Stadtteil Aigen zu Besuch. "Wir hatten sehr viel Spaß mit den Kindern. Sie waren immer bei der Sache, haben ihre Farben selbst gemischt und sich Gedanken über ihre Bilder gemacht", sagt Brigitte Naprudnik.

Zusammen mit den beiden Künstlerinnen haben sich die Mädchen und Buben die Frage gestellt, was in ihrer Stadt leuchtet und wie es ist, wenn es finster wird. "Wir haben uns auch gefragt, wie es aussieht, wenn uns warm wird und welche Farben Wärme und Kälte haben", so Naprudnik. Zu guter Letzt überlegten sich die Kinder unter Anleitung der beiden Künstlerinnen, wie es aussieht, wenn man von innen leuchtet. "Wir haben uns gemeinsam mit den Kindern gefragt, wie ein freudestrahlender Mensch ausschaut, aber auch, welche Ausstrahlung ein trauriger Mensch hat", sagt Mariya Diener.

Bei ihren Bildern haben die Volksschüler dann auch als erstes das Licht aufgetragen. Erst danach kamen die Häuser der Stadt hinzu. Bei der Vernissage trugen die jungen Künstler vor ihren anwesenden Eltern ihre ganz persönlichen Gedanken zum Thema Licht vor. "Ich mag Licht, weil es mich wärmt", ließ da ein Bub verlauten. Ein Mitschülerin macht Licht schlicht "glücklich". Vielen seiner Klassenkollegen sprach wohl ein weiterer Bub aus der Seele: "Ich mag Licht, weil ich mich dann sicher fühle und keine Angst habe."

Die Werke aus Kinderhand sind noch den ganzen Jänner über in der Volksschule Hallein-Stadt ausgestellt.