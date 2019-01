Schüler der HAK Zell am See organisierten Spendenaktion für verunfallten Sportler

Im Sommer 2018 erlitt der 23-jährige Fabian Millinger aus Lofer beim Bergsteigen in den Leoganger Steinbergen nach einem Sturz schwere Rückenverletzungen. Er sitzt seither im Rollstuhl. Schüler der HAK Zell am See starteten daraufhin ein Hilfsprojekt für den jungen Mann.

SN/hak zell am see Fabian Millinger mit den Schülerinnen und Schülern der 3CHK der HAK Zell am See sowie den beiden Projektlehrerinnen Michaela Semler und Susanna Auer.