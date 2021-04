Schüler entwerfen Werbespots für die eigene Schule

Die Salzburger HBLA Ursprung wirbt mit neu produzierten Videoclips. Diese haben drei Schüler gestaltet. Auf YouTube verzeichnete ein Film von "UrsprungTV" innerhalb weniger Wochen mehr als 12.000 Abrufe.

Keine Berufsinformationsmessen, keine Tage der offenen Tür, keine Schnupperstunden für den interessierten Nachwuchs: Coronabedingt tun sich Schulen in der zielgenauen Bewerbung ihres Bildungsangebots derzeit schwer. Drei Schüler der auf Landwirtschaft sowie Umwelt- und Ressourcenmanagement spezialisierten HBLA Ursprung in Elixhausen bei Salzburg haben sich entschlossen, ihre Schulleitung zu unterstützen und gründeten kurzerhand ihren eigenen Fernsehkanal. Sie drehen kurze Werbefilme und verbreiten diese auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram. Die Clips erreichen eine enorme Reichweite, auf YouTube verzeichnete ein Film von "UrsprungTV" innerhalb weniger Wochen mehr als 12.000 Abrufe.



"Aufgrund der Einschränkungen können wir uns der Öffentlichkeit aktuell nicht so präsentieren, wie es in der Vergangenheit möglich gewesen ist", sagt Bernhard Stehrer, Direktor der HBLA Ursprung. "In einer gemeinsamen Ideenfindung mit allen Lehrkräften und Schülern war uns bald klar, dass wir verstärkt auf soziale Medien setzen wollen. Es freut mich besonders, dass sich sofort drei Schüler fanden, die dieses Projekt umsetzen wollten."

Schüler eigneten sich das Know-how selbst an

So erarbeiteten sich die Schüler Manuel Klimmer, Leo Rogl und Johannes Spitzauer im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes "Projektmanagement" das Know-how, um die Clips selbständig zu drehen - vom Schreiben der Skripts über die Aufnahmen vor Ort bis zur Schneidetechnik am PC. Unterstützung erhalten sie dabei von ihrem Lehrer Alexander Schaar sowie einigen Freunden außerhalb der Schule. Drei Videos sind bereits veröffentlicht, vier weitere derzeit in Planung. Es handelt sich dabei um rund einminütige Statements von ehemaligen Absolventen der Schule. Gleich der erste UrsprungTV-Clip mit "Maria aus Osttirol" kam auf YouTube seit dem Hochladen Ende November auf mehr als 12.300 Abrufe.