Schüler im Einsatz für die Umwelt

Schädlichen Pflanzen ging es am Goldegger See an den Kragen.

Neophytensäuberungungsaktion am Goldeggersee: Unter diesem Motto sagten am Dienstag der vergangenen Woche die Schülerinnen und Schüler der NMS Schwarzach in Zusammenarbeit mit Josef Fanninger vom Regionalverband Pongau (Klarregion) und Johannes Reitsamer vom Land Salzburg, Natur- und Landschaftsschutz, der Ausbreitung von Neophyten um den Goldegger See den Kampf an. Bei dieser Aktion gingen die Kinder mit viel Freude und Motivation, ausgestattet mit gutem Schuhwerk und Handschuhen, dem Staudenknöterich, der nicht bei uns heimisch ist und die regionalen Pflanzen aufgrund seines schnellen Wachstums und seiner enormen Ausbreitung verdrängen würde, mit Erfolg an den Kragen. Die Pflanzen wurden bestmöglich aus der Erde entfernt, um so die Überwucherung der Neophyten einzudämmen und heimischen Pflanzen Raum zum Wachsen zu geben.

Anschließend wurden die Neophyten durch das örtliche Bauhofteam ordnungsgemäß entsorgt. Neben einer gesunden Jause durch die Gemeinde wurden die fleißigen Schüler mit Kinogutscheinen belohnt.