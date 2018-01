Schüler können mit Marcel Hirschers Vater trainieren

Bereits zum sechsten Mal soll School on Snow Salzburger Kindern möglichst früh Lust aufs Skifahren machen. In diesem Jahr gibt es auch erstmals Kurse für Erwachsene. Unter den Skilehrern: Ferdinand Hirscher.

Lehrer werden bei der Organisation von Skikursen für Kinder von Volksschule bis Matura unterstützt. School on Snow kümmert sich dabei um Transfer, Liftkarte, Leihmaterial und den Skikurs mit staatlich geprüften Skilehrern. "Mein Anliegen ist, dass alle Salzburger Kinder zum Skifahren kommen können", sagte Sportlandesrätin Martina Berthold und bedankte sich auch bei Unterstützern wie Marcel und Ferdinand Hirscher. Skilehrer Ferdinand Hirscher, Vater von Skistar Marcel Hirscher, ist selbst, so oft er kann, persönlich auf dem Anfängerhang: "Die Kinder sind mit solcher Begeisterung dabei, es wird ihnen so viel Freude vermittelt. Das motiviert und da vergisst man schon einmal, dass man eigentlich müde ist. School on Snow ist eine super Aktion, weil die Kinder in kurzer Zeit so viel lernen und damit der Grundstein für ein Leben mit Sport und Bewegung gelegt wird", so Hirscher.

Insgesamt haben fast 9000 Kinder in den bisherigen fünf Saisonen teilgenommen. "Wir erreichen somit vor allem jene Kinder, die sonst keine Möglichkeit hätten, Ski fahren zu lernen", sagt Organisator und Initiator Michael Lala.

Nach mehrfacher Nachfrage werden seit heuer auch Erwachsenenkurse angeboten. Damit können die Eltern ihre skibegeisterten Kinder in Zukunft beim Skifahren begleiten.



(SN)