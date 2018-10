Schüler lernen das Einmaleins der Wirtschaft

Die Finanzakademie von Raiffeisen macht Jugendliche fit für die Arbeitswelt von morgen.

30 motivierte Tennengauer Schülerinnen und Schüler fanden sich diesen Montag in den Räumlichkeiten der Halleiner Wirtschaftskammer zum Bezirks-Startschuss der diesjährigen Raiffeisen-Finanzakademie ein - die zwölfte ihrer Art. 178 Teilnehmer sind es im ganzen Bundesland. "Hauptziel der Finanzakademie ist die Förderung von interessierten Schülern und die Einführung der Teilnehmer in die Welt der Finanzen. Nach Beendigung der Fortbildung haben sie ein umfangreiches Wissen im Bereich Finanzwirtschaft", sagt Lehrgangsleiter Michael Porenta vom Raiffeisenverband Salzburg.

In diesem Jahr sind unter den Kursteilnehmern Schüler aus dem BG Hallein, der HTL Hallein, HAK Hallein, der Modeschule Hallein und der HTL Kuchl. Unter ihnen ist auch die 16-jährige Viktorija Ignjatic. Sie besucht die HAK Hallein und hat sich ganz bewusst für die freiwillige Zusatzausbildung entschieden. "Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil wir in diesem Bereich in der Schule keine so praxisnahe Ausbildung bekommen. Da bietet sich die Finanzakademie an."

Auch der 17-jährige Gerhard Steininger von der HTL Kuchl nimmt an der Finanzakademie vor allem aus persönlicher Überzeugung teil. "Mich hat das einfach interessiert." Andere Teilnehmer berichten von Geschwistern oder Freunden, die die Ausbildung weiterempfahlen. Viele erhoffen sich daraus Vorteile bei der Jobsuche. "Zu Recht", betont Lehrgangsleiter Porenta.

Wegen des ständig steigenden Interesses an der Finanzakademie musste die Auftaktveranstaltung diesmal vom Seminarraum der Raiffeisenbank Hallein in die Wirtschaftskammer verlegt werden. Bis zur Zertifikatsverleihung am 28. Mai in St. Johann werden die Schüler im Schnitt ein Wochenende pro Monat (Freitagnachmittag und Samstagvormittag) viele Stunden ihrer Freizeit für die Fortbildung opfern. "Die Mädchen und Burschen investieren in die eigene Marke", so Lehrgangsleiter Michael Porenta.