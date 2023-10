Schüler helfen Seniorinnen in digitaler Welt

15 Schülerinnen und Schüler saßen im "multi" 15 Seniorinnen gegenüber. Am Ende haben sich 15 Paare beim "Speeddating" gefunden.

Bei einem „Speeddating“ im multiaugustinum in St. Margarethen lernten sich Seniorinnen aus dem Lungau und Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal kennen.

"Speeddatings" werden in Städten zum Kennenlernen unter Singles angeboten. Im "multiaugustinum" diente dieses Model zum ersten Austausch zwischen Seniorinnen aus dem Lungau und Schülern der vierten HLW-Klasse mit Schwerpunkt Mediendesign. Die Schnittstelle bildet Carmen Steinschnack von der Diakonie Salzburg: "Zu den Seniorinnen bin ich dieses Mal auch durch Mundpropaganda gekommen. Speziell bei der ARGE ,Bittschea drum' bin ich fündig geworden. Beim offenen Kennenlernen haben sich die Seniorinnen und Schüler gefunden." In sechs Durchgängen zu jeweils fünf Minuten hatten die Protagonisten Zeit, sich über die digitalen Interessen auszutauschen. Auch die Entfernung innerhalb der Wohnorte - damit sich kurze Wege ergeben - spielte dabei eine Rolle. Seniorin Christine Schröcker (63) aus Mariapfarr: "Ich möchte digitale Kompetenzen erlernen. Von digitaler Unterschrift über das Erstellen von Fotobüchern bis hin zum Fachjargon. Meine vier Kinder sind erwachsen. Natürlich stehen sie mir immer zur Seite, aber ich möchte eine gewisse Form von Selbstständigkeit beibehalten. Die Auswahl eines Schülers war nicht einfach, weil alle sehr nett und sympathisch sind."

Schüler Mario Kerschhaggl (18) aus Mauterndorf: "Ich finde es interessant, mit älteren Menschen in Kontakt zu treten. Wir können ihnen alles zeigen, was für uns eigentlich selbstverständlich ist." In Kooperation mit dem Salzburger Bildungswerk sowie dem Land Salzburg ist es somit erneut gelungen, das Projekt "Jung hilft Alt" im Lungau zu installieren. Weitere Unterstützer sind die Polizei und die Raiffeisenbank Lungau.