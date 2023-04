Schüler soll Noten manipuliert haben: Polizei in Salzburg ermittelt

Die HTL Salzburg hat Anzeige bei der Polizei erstattet und den Fall der Datenschutzbehörde gemeldet. Die Polizei ermittelt und hat einen Verdächtigen im Visier.

Die HTL Salzburg in Itzling ist die größte Schule Westösterreichs. Kurz vor Ostern kam der Verdacht auf, dass im digitalen Notensystem etwas geändert worden war.

Kurz vor Ostern soll an der HTL Salzburg aufgefallen sein, dass etwas im digitalen Notensystem nicht stimmt und eine Note bei einem Schüler anders ist, als sie ursprünglich eingetragen war. Laut Polizei hat die Schule vorige Woche Anzeige erstattet wegen des Missbrauchs von Computerdaten durch einen unbekannten Täter. Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen einen 19-jährigen Schüler erhärtet. Er soll Manipulationen am Notensystem vorgenommen haben. Derzeit gebe es keine Hinweise, dass dies in größerem Stil passiert sei ...