Schüler sprühten Marsmännchen an die Tunnelwand

Trommelwirbel tönt aus dem Schulhof der Sport- NMS Walserfeld. Davon nicht genug. An den beiden "Kubi"-Tagen spielten die Schüler Theater, tanzten und sprühten Marsmännchen an die Tunnelwand.

Leere Klassenräume an der Sport-NMS Walserfeld. Vergangene Woche waren zwei Tage der kulturellen Bildung der Schülerinnen und Schüler vorbehalten, so waren sie in der Sporthalle, am Gang, im Schulhof oder in der "Adler"-Unterführung anzutreffen. Direktorin Tatjana Sprenger hat ihre Schule wieder für die sogenannten "Kubi"-Tage angemeldet. "Erstmals sind alle 18 Klassen dabei." Gemeinsam mit ihrem Schulentwicklungsteam - allen voran Marion Gruber-Longhino - hatte sie Kreatives in petto.

So arbeitete die Klasse 3c eine Ballade sportlich auf, die 3b machte einen Graffiti-Workshop mit Tamara "Soma" Volgger und die 4b war beim schulübergreifenden Projekt "Kette 1" mit dabei. Spontan gab Klassenlehrer Alfred Kern im Schulhof mit seinen Trommlerinnen und Trommlern der 1a eine Vorstellung für die Kindergartenkinder.

Tosender Applaus folgte. Für die "Pressearbeit" zuständig war an den Kubi-Tagen die 4c-Klasse.

Und regelrecht professionell ging es im Kreativraum der Walserfelder Schule ans Theatermachen. Marion Gruber-Longhino, Trägerin des Landespreises für kulturelle Bildung an Schulen, übte mit Regisseurin Caroline Richards vom Kleinen Theater die Strandszene aus "The Lost Thing" mit den Jugendlichen der 4b ein. "Wir proben seit Jänner an dem Stück, das eine Dreiviertelstunde dauert", sagt die Klassenvorständin. Stolz ist sie gemeinsam mit der Regisseurin und Direktorin auf die Schüler, die die einzelnen Szenentexte selbst geschrieben haben. "Das Projekt ist gut gefördert von Kultur und Schule und von Kultur Kontakt Austria", sagt sie. Und auf der richtigen Bühne hatte die Klasse ihren Auftritt am Dienstag in der Walser Bachschmiede.

Cornelia Fischberger vom Jugendzentrum Wals-Siezenheim formte aus den Kindern der 2b in der Turnhalle Walserfeld im Improvisationstheater einen Laptop, einen Baum oder ein Flugzeug. Mit Feuereifer waren die Schülerinnen und Schüler dabei und schafften es, "ohne miteinander zu reden".

"Die Kinder dürfen mitmachen, müssen aber nicht", sagt KV Gabi Lankes. Das wirkte, denn niemand ließ es sich nehmen, beim "Brückenbau" mit den Körpern teilzuhaben.

Noch sportlicher ging's bei den in Schwarz gekleideten Kindern der 2d-Sportklasse ab. Die ehemals professionelle Tänzerin Tanja Schiller-Krabath und Klassenvorstand Amandus Künstner machten Körperfiguren und formten Smileys - ein perfektes Bild, besonders von der Tribüne aus. Mit einer der tollsten Aufgaben war die 3b-Klasse betraut. Die Schüler sprühten Emojis zum Thema Weltraum auf das langweilige Grau der Autobahn-Unterführung. Langeweile kommt in Walserfeld ohnehin nicht auf, so wird die vorletzte Schulwoche für Aktionstage mit Projekten in Deutsch, Mathematik und Englisch genutzt.