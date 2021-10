Schüler-Trio macht Behördenwege einfacher

Gemeindepolitik leicht gemacht: HAK-Maturanten erklären Strobl, wie "Verwaltung geht".

Weg mit dem Wust an Bürokratie, einfache Zugänge zu verwaltungstechnischen Fragen schaffen: Das sind die Ziele eines aktuell laufenden Maturaprojekts in der Handelsakademie. Der Nonntaler David Gollackner, Jana Fuchs und Nina Bell besuchen das letzte Jahr an der HAK in Salzburg-Lehen.

Für ihr Maturaprojekt haben sie Videos zu verschiedenen Themen der Gemeindeverwaltung produziert und auf dem YouTube-Kanal "So geht Verwaltung!" hochgeladen. In den Videos werden Verwaltungstätigkeiten erklärt, zum Beispiel wie man eine Meldebestätigung oder den Grünen Pass erhält. ...