Der Bursche kam auf Höhe eines Hügels zu Sturz und zog sich Verletzungen zu.

Im Rahmen einer Schulsportwoche befuhr ein 15-jähriger Schüler aus Salzburg am Montagnachmittag im Klauberpark in der Kärntner Gemeinde Seeboden einen sogenannten Flowtrail mit seinem Mountainbike. Sowohl die Lehrerin als auch der Fahrradguide waren laut Polizeibericht anwesend. Der Bursche kam auf Höhe eines Hügels zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus Spittal an der Drau.