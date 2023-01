Schüler ziehen ins Hotel von Claro-Chef Josef Dygruber

Der frühere Hubertushof in Adnet ist um eine aufregende Episode reicher. Am Sonntag sind dort 93 Schüler aus Kuchl eingezogen.

Gut acht Jahre lang, seit es als Alparella geschlossen und an den damals chinesischen Eigentümer der Gaißauer Skilifte verkauft wurde, hat der Hotelkomplex im Adneter Ortsteil Waidach kaum mehr Übernachtungsgäste gesehen. Seit Sonntag sind die Etagen wieder voll mit Leben. Und das wird mehrere Monate so bleiben.

93 Schüler und zwei Internatspädagogen des Holztechnikums in Kuchl sind mit Sack und Pack ins 43-Zimmer-Hotel eingezogen. Bis zum Schulende werden sie in ihrem Ausweichquartier in Adnet wohnen, während in Kuchl ...