Schülerideen brachten Gymnasium nach oben

Das Gymnasium in Seekirchen schaffte es beim Bundeswettbewerb unter die besten drei Schulen. Die Schüler loben die Wahlmöglichkeiten.

Am Mittwoch wird es spannend für eine 50-köpfige Abordnung des Bundesgymnasiums Seekirchen. Die Schüler, Eltern, Lehrer und Absolventen fahren gemeinsam zur Preisverleihung des Österreichischen Staatspreises für Schule und Unterricht nach Wien. Das Gymnasium in Seekirchen ist unter die besten drei Schulen gereiht worden. Welchen Platz die Schule bekommt, erfahren die Seekirchner am Mittwoch.