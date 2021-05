Schülerin aus Elsbethen knackt das Klimarätsel

Elsbethener Schülerin siegte bei der ersten "Salzburg Climate Challenge".

200 Mädchen und Buben aus acht Mittelschulen nahmen an der ersten Ausgabe des Klimarätsels teil. Durchsetzen konnte sich Vivian Raubek aus der 3d der privaten Mittelschule Goldenstein in Elsbethen - punktegleich mit der Maxglaner Mittelschülerin Eva Sterzl.

Sieben Herausforderungen - sogenannte "Challenges" - galt es zu meistern und dabei per Handy-App so viele Punkte wie möglich zu sammeln. "Ich fand es sehr gut, weil es so viele verschiedene Challenges gegeben hat und wir dabei etwas für die Umwelt tun konnten", zeigt sich Gewinnerin Vivian Raubek begeistert. Die Punkte konnten die Teenager mit schlauen Antworten, beim Berechnen des eigenen ökologischen Fußabdrucks oder bei "Geh raus und sammle in 60 Minuten so viel Müll ein, wie du kannst" ergattern.

"Der Eifer der Jugendlichen zeigt, wie ,cool' dieses Thema ist, wenn es richtig verpackt die Lernfreude weckt und zum Mitmachen anregt", sagt Bildungslandesrätin Daniela Gutschi.