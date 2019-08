Schülerin stellt in der Altstadt aus

Afrika diente Sarah Bichler als Inspirationsquelle.

"Die bunten Farben und Muster haben mich beeindruckt", sagt Bichler. Die Schülerin der Modeschule Hallein konnte eine Jury des Modehauses Kleider Bauer von ihrer Abschlussarbeit im Schwerpunkt "Modemarketing und Visual Merchandising" überzeugen. Diese wurde unter 19 Arbeiten als beste ausgewählt. Seit Mittwoch ist ihr farbenfrohes Werk "Flowers of the desert" nun im Schaufenster von Kleider Bauer am Platzl zu sehen. Von der Konzeption über die Fertigung der Kleidung und der Präsentationshilfen haben die Schüler alles selbst gestaltet.



Quelle: SN