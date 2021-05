Schülerinnen knackten Online-Plattformen ihrer Lehrer

Eine 12- und eine 13-Jährige knackten mittels der E-Mail-Adressen der Lehrer diverse Onlineplattformen einer Salzburger Schule. Das teilt die Polizei in einer Presseaussendung mit. Dies habe den Mädchen zu sämtlichen E-Mails und Chatprotokollen sowie zu Schularbeiten und Tests Zugang ermöglicht, heißt es.

Eine Lehrerin einer Salzburger Schule brachte den Fall im Februar ins Rollen, nachdem unbekannte Täter ihre Schul-Email-Adresse in Online-Shops verwendet hatten. Im März erstattete ein zweiter Lehrer der gleichen Schule Anzeige und gab den gleichen Sachverhalt an.

Als Motiv gaben die Mädchen angeblich Mobbing durch Mitschüler/Innen an.