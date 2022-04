Schülerinnen und Schüler der HAK Neumarkt bewiesen ihr kaufmännisches Potenzial

Vier Junior Companies stellten sich kürzlich an der HAK.HAS Neumarkt vor und bewiesen dabei viel Talent und Einfallsreichtum.

Ein besonderes Highlight der HAK.HAS-Ausbildung ist die Gründung einer Junior Company. In der 2. Klasse oder in der DIGI.HAK in der 3. Klasse verdienen die Schüler mit ihrem Start-up ein Jahr lang ihr eigenes Geld und sammeln wertvolle Erfahrungen fürs spätere Berufsleben. An der HAK.HAS Neumarkt fand kürzlich im Turnsaal die "Junior Trade Show" statt. Dabei konnten sich die jungen Start-ups der Handelsakademie und der Handelsschule der Öffentlichkeit präsentieren und ihr Verkaufstalent unter Beweis stellen. Stephanie Kranabetter und Sara Parhammer, ...