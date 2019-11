Schülermangel macht positiven Ruck zunichte

Wie geht es den Polytechnischen Schulen im Land? Nach der Debatte um die Fusion der Standorte Mattsee und Neumarkt haben die FN nachgefragt.

"Schockiert und bestürzt" über die unvermittelt ausgebrochene Diskussion um eine Zusammenlegung der Polytechnischen Schulen (PTS) Mattsee und Neumarkt zeigt sich die Mattseer Schulleiterin Susanne Treiblmaier. Zwar sei die Schülerzahl zuletzt auf 39 Schüler in zwei Klassen zurückgegangen. "Das ist aber kein spezielles Problem unseres Hauses, das betrifft auch andere Schultypen. Das ist eine Frage der demografischen Entwicklung." Ihre Hoffnungen auf künftig wieder steigende Schülerzahlen setzt sie auch in die angekündigte Lehrlingsinitiative des Landes. "Wir sind der einzige Schultyp, der gezielt auf die Lehre vorbereitet", so Treiblmaier.

Bildungsdirektor Rudolf Mair hat nach der öffentlich ausgetragenen Diskussion der Bürgermeister von Mattsee und Neumarkt beide Ortschefs zu sich eingeladen, "um gemeinsam an einem Tisch den Meinungsaustausch zu professionalisieren". Im Detail möchte sich Mair nicht zum konkreten Fall äußern. Allerdings müsse man sich generell die Frage stellen, ob das Angebot intensiver Berufsorientierung über mehrere Fachbereiche hinweg mit einer einzigen Klasse aufrechterhalten werden könne. "Angenommen, man hätte zwei nur noch einklassige Schulen, müsste man sich schon die Frage stellen, diese zusammenzuführen", so Mair. Derzeit wird auch die PTS Neumarkt mit nur 29 Schülern zweiklassig geführt.

Zur anfänglichen Verwirrung unter den Beteiligten, wer überhaupt für die Schließung einer PTS zuständig sei, präzisiert Mair: "Beantragen muss das der Schulerhalter, im konkreten Fall also die Gemeinde. Nach eingehender Prüfung entscheidet die Bildungsdirektion, ob das Ansuchen bewilligt wird. Wenn keine Schließung beantragt wird, bestehen die Schulen weiter." Zuletzt wollte keiner der beiden Bürgermeister mehr an seinem Schulstandort rütteln.

Sorgen bereitet Mair die weit verbreitete Meinung, nur Matura führe zum Glück. "Wir brauchen Lehrlinge. Was dabei an betrieblicher und überbetrieblicher Ausbildung möglich ist, ist gewaltig."

Eine Krise der Polytechnischen Schulen ortet auch der Salzburger Bildungsexperte Herbert Fartacek nicht. "Die Polys haben in den vergangenen 15 Jahren einen positiven Ruck hin zu echter Berufsvorbereitung gemacht, zusammen mit der Möglichkeit, den NMS-Abschluss nachzuholen", sagt Fartacek. Die sinkenden Schülerzahlen sieht er ebenfalls in der demografischen Entwicklung begründet. Die in der Vergangenheit immer wieder aufgekommene Debatte über eine Verlängerung der Hauptschule oder Neuen Mittelschule um ein Jahr bei gleichzeitiger Abschaffung der Polys sei kein Thema mehr. "Einen solchen Bruch im System zu machen, ist kaum vorstellbar und in absehbarer Zeit auch nicht realisierbar", sagt Fartacek. "Es würde Jahre dauern, so etwas zu implementieren."

Fest steht: Derzeit besuchen so wenige Schüler wie noch nie seit der Einführung Mitte der 60er-Jahre eine PTS. 913 Schüler waren es Anfang Oktober an den 18 Polys im Bundesland Salzburg, 1260 noch im Schuljahr 2010/11. 2536 waren es im stärksten Jahrgang 1983/84. Im Flachgau gibt es PTS in Oberndorf (90 Schüler), Mattsee (39), Thalgau (33), Neumarkt (29) und Strobl (22). Die Kosten für Errichtung und Erhalt einer PTS teilt sich die Standortgemeinde (40 %) mit den übrigen Gemeinden des Schulsprengels.