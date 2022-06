Schülervisum abgelehnt: 13-jähriger Huseyn darf nicht nach Salzburg zurückkehren

Der 13-jährige Huseyn wurde mit seinen Eltern im Februar nach Aserbaidschan abgeschoben. Die Familie und Freunde hofften zuletzt auf ein Schülervisum. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.

Schockierende Nachrichten für den 13-jährigen Huseyn: Der junge Tischtennispieler kann wohl nicht nach Salzburg zurückkehren. Sein Antrag auf ein Schülervisum wurde am vergangenen Freitag abgelehnt, weil gegen ihn und seine Familie ein Einreiseverbot besteht.

Huseyn und sein Familie wurden am 12. Februar nach Aserbaidschan abgeschoben. Polizisten holten sie damals in der Asylunterkunft in der Alpenstraße ab und brachten sie zur Asylbehörde der Stadt Salzburg. 72 Stunden später wurde die Familie abgeschoben. Zur Vorgeschichte: Ihr Antrag auf internationalen Schutz ...